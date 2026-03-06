Torino, D’Aversa:”dopo il gol subito siamo rimasti sempre in partita”

Roberto D’Avertsa , allenatore del Torino , ai microfoni Daz, dopo la sconfitta 2-1 contro il Napoli:

“Parliamo della qualità del Napoli:

“Io credo che nel prim tempo siamo andati sotto , pitevamo fare meglio, e nonstante abbiamo subito il secondo gol , ma siamo rimasti sempre in partita”. Recriminamo perchè le occasioni le abbiamo avute anche noi”

“L’impatto caretteriale c’è stato, avete vinto contro la Lazio, e se Adams non sbgaliava quella palla all’ultimo munuto…. Dove pensi di andare a lavorare:

“iIl tasto con cui sto battendo molto e i ragazzi e sulla continuità oggi hanno cercato di fare la parita . IL risultato è frutto di alcuni episodi e dobbiamo lavorare affinchè questi episodi non accadono”

Anchela con la formazioni schierata hai avuto coraggio:

“Il secondo gol era evitabele, tenere una partita in equilibrio è stato difficile. Non ci possiamo soffermare su alcuni episodi ripeto , sugli errori tecnici bisogna lavorare”.