Serie A finale : NAPOLI- TORINO 2-1
Napoli, Elmas:"sono smepre pronto e contento per la vittoria"
Torino, D’Aversa:”dopo il gol subito siamo rimasti sempre in partita”
Marzo 6, 2026
scritto daRedazione

Roberto D’Avertsa , allenatore del Torino , ai microfoni Daz, dopo la sconfitta 2-1 contro il Napoli:

“Parliamo della qualità del Napoli:

Io credo che nel prim tempo siamo andati sotto , pitevamo fare meglio, e nonstante abbiamo subito il secondo gol , ma siamo rimasti sempre in partita”. Recriminamo perchè le occasioni le abbiamo avute anche noi”

“L’impatto caretteriale c’è stato, avete vinto contro la Lazio, e se Adams non sbgaliava quella palla all’ultimo munuto…. Dove pensi di andare a lavorare:

“iIl tasto con cui sto battendo molto  e i ragazzi e sulla continuità oggi hanno cercato di fare la parita . IL risultato è frutto di alcuni episodi e dobbiamo lavorare affinchè questi episodi non accadono”

Anchela con la formazioni schierata hai avuto coraggio:

Il secondo gol era evitabele, tenere una partita in equilibrio è stato difficile. Non ci possiamo soffermare su alcuni episodi ripeto , sugli errori tecnici bisogna lavorare”.

Marzo 6, 2026
scritto daRedazione
Napoli, Elmas:"sono smepre pronto e contento per la vittoria"
Marzo 6, 2026

Marzo 6, 2026
Serie A: Napoli- Torino 2-1, Alisson Santos -Elmas , accorcia Adams
Marzo 6, 2026

Marzo 6, 2026

