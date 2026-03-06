Serie A: Napoli-Torino , le proibabili formazioni

Venerdì 6 marzo i calcio d’inizio alle ore 20,45 , l Napoli tororna agiocare al Maradona, di scena contro il Torino di D’Aversa , anticipo 28° Giornata Serie A.
Antonio Conte ritrova Frank Anguissa tra i convocati , la,presenza del camerunense sarà dalla panchina, Asente Lobotka per un problema muscolare riportato nel match vinto dao partemopei al Bentegodi contro il Verona. Ancora fuori Scott McTominay , il problema al tendine insiste, mentrer Kevin De Bruney ,ha rirpeso ad allenarsi in settimana con tutto il gruppo.
Il Torino Con D’Aversa alla sua prima panchina ha ottenuto una vittoria convincente 3-0 contro il Lecce .
I dubbi del nuovo tecnico dubbi sui titolari e il ritorno di Ilkhan in seguito alla squalifica scontata nell’ultimo turno di Serie A.
NAPOLI-TORINO, LA PROBABILE FORMAZIONE DEL NAPOLI
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, A. Santos; Hojlund. All. Conte
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Coco, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. All. D’Aversa
Diretta Dazn ore 20,45