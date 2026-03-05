Lautaro Martínez domina la classifica marcatori della Serie A 2025-2026 con 14 reti

La corsa al titolo di capocannoniere della Serie A 2025-2026 vede al comando Lautaro Martínez dell’Inter.
L’attaccante argentino guida la classifica con 14 gol, confermandosi il principale riferimento offensivo dei nerazzurri e uno dei bomber più decisivi del campionato.
Alle sue spalle il gruppo degli inseguitori è piuttosto compatto. A quota 9 reti si trovano Anastasios Douvikas del Como, Rasmus Højlund del Napoli, Rafael Leão del Milan e Nico Paz, altra sorpresa della stagione con la maglia del Como.
Subito dietro, con 8 gol, c’è un nutrito gruppo di giocatori pronti a rientrare nella corsa al titolo di capocannoniere: Christian Pulisic del Milan, Kenan Yıldız della Juventus, Moise Kean della Fiorentina, Hakan Çalhanoğlu dell’Inter e Keinan Davis dell’Udinese.
La stagione è ancora lunga e la lotta per il titolo di miglior marcatore resta apertissima, anche se Lautaro, da alcune partite assente per infortunio) , grazie al vantaggio accumulato, parte al momento come il grande favorito.
Ecco la classifica cannonieri della Serie A 2025-2026 aggiornata 27ª giornata):
1️⃣ Lautaro Martínez (Inter) — 14 gol
2️⃣ Anastasios Douvikas (Como) — 9 gol
3️⃣ Rasmus Højlund (Napoli) — 9 gol
4️⃣ Nico Paz (Como) — 9 gol
5️⃣ Rafael Leão (Milan) — 9 gol
A quota 8 gol:
Christian Pulisic (Milan)
Kenan Yıldız (Juventus)
Moise Kean (Fiorentina)
Hakan Çalhanoğlu (Inter)
Keinan Davis (Udinese)