Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Coppa Italia Frecciarossa: Lazio-Atalanta 2-2 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Premier League (Inghilterra). Risultati 29a Giornata
Lautaro Martínez domina la classifica marcatori della Serie A 2025-2026 con 14 reti
Serie B 2025-2026: Pohjanpalo (Palermo) capo cannoniere della Serie cadetta

Lautaro Martínez domina la classifica marcatori della Serie A 2025-2026 con 14 reti

Marzo 5, 2026
scritto daRedazione

La corsa al titolo di capocannoniere della Serie A 2025-2026 vede al comando Lautaro Martínez dell’Inter.

L’attaccante argentino guida la classifica con 14 gol, confermandosi il principale riferimento offensivo dei nerazzurri e uno dei bomber più decisivi del campionato.

Alle sue spalle il gruppo degli inseguitori è piuttosto compatto. A quota 9 reti si trovano Anastasios Douvikas del Como, Rasmus Højlund del Napoli, Rafael Leão del Milan e Nico Paz, altra sorpresa della stagione con la maglia del Como.

Subito dietro, con 8 gol, c’è un nutrito gruppo di giocatori pronti a rientrare nella corsa al titolo di capocannoniere: Christian Pulisic del Milan, Kenan Yıldız della Juventus, Moise Kean della Fiorentina, Hakan Çalhanoğlu dell’Inter e Keinan Davis dell’Udinese.

La stagione è ancora lunga e la lotta per il titolo di miglior marcatore resta apertissima, anche se Lautaro, da alcune partite assente per infortunio) , grazie al vantaggio accumulato, parte al momento come il grande favorito.

Ecco la classifica cannonieri della Serie A 2025-2026 aggiornata 27ª giornata):

1️⃣ Lautaro Martínez (Inter) — 14 gol

2️⃣ Anastasios Douvikas (Como) — 9 gol

3️⃣ Rasmus Højlund (Napoli) — 9 gol

4️⃣ Nico Paz (Como) — 9 gol

5️⃣ Rafael Leão (Milan) — 9 gol

A quota 8 gol:

Christian Pulisic (Milan)

Kenan Yıldız (Juventus)

Moise Kean (Fiorentina)

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

Keinan Davis (Udinese)

Marzo 5, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Premier League (Inghilterra). Risultati 29a Giornata

Marzo 5, 2026
Articolo successivo

Serie B 2025-2026: Pohjanpalo (Palermo) capo cannoniere della Serie cadetta

Marzo 5, 2026

Recommended for You

Lazio , Sarri :”Ci siamo trovati spesso in difficoltà in molti ruoli, la rosa è da riequilibrare” 

Napoli:Conte perde Lobotka , ma in panchina tornano De Bruney e Anguissa