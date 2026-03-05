Coppa Italia:Lazio-Atalanta 2-2 . Biancocelesti due volte in vantaggio , due colte ripresi dall’Atalanta

In uno stadio Olimpico ‘ reso spettarale per l’assenza di pubblico la Lazio nonostante l’impegno sul campo spreca nopn va oltre il 2-2 nel match andata semifinale Coppa Italia Frecciarossa contro l’Atalanta.

La partita inizia con ritmi alti , e la Dea si rende pericolosa con Pesalic, i mnerazzurri vanno in gol con s Krstovic all’8′,rete annullata per offoside di Zappacosta Zappacosta . I biancocelesti si organizzano e si rendonopericolosi con l’ex Maldini .La gara è piacevole , so sente però la mancanza dell’apporto dei tifosi alla squadra bianoceleste . si odono nitidamente tutte le voci e le indicazioni dei due allenatori dalla rirpettive panchine. pAtalanta vicinissima al vantaggio con Zappacosta , la conlcusione centra la traversa della porta difesa da Provedel . Si va al riposo sul risultato di 0-0.

Nella rirpesa la Lazio passa in vantaggio: scambio veloce traMaldini eDele-Bashiru, col nigeriano che superaCarnesecchi in uscita con uno scavetto (47′). L’Atalanta reagisce subito e dopo quattro minuti e con Pasalic pareggia I ritmi si abbassano , fino all’87’ quando Dia su cross basso di Nuno Tavares approfitta di un errore nel controllo della palla in area di Pasalic e in uscita batte Carnesecchi per il per il 2-1. L’Atalanta si riprende subito e all’n89′. Musah pareggia indisturbato appena dentro l’area di rigore con un tiro potente.

IL TABELLINO

LAZIO-ATALANTA 2-2

LAZIO (4-3-3) – Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor (37′ st Belahyane); Isaksen (20′ st Cancellieri), Maldini (31′ st Dia), Zaccagni (31′ st Noslin). A disposizione: Motta, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Pedro, Ratkov, Hysaj, Provstgaard, Przyborek, Lazzari. All. Sarri.

ATALANTA (3-4-2-1) – Carnesecchi; Scalvini (19′ st Kossounou), Hien, Kolasinac (30′ st Ahanor); Zappacosta, de Roon (19′ st Musah), Pasalic, Bernasconi; Samardzic (30′ st Sulemana), Zalewski; Krstovic (40′ st Scamacca). A disposizione: Rossi, Sportiello, Bakker, Bellanova, Djimsiti, Vavassori. All. Palladino.

Arbitro: Manganiello.

Marcatori: 2′ st Dele-Bashiru (L), 6′ st Pasalic (A), 42′ st Dia (L), 44′ st Musah (A).

Ammoniti: de Roon (A), Pasalic (A), Hien (A).