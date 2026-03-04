Coppa Italia Frecciarossa: Lazio – Atalanta , le probabili formazioni

La Lazio ospita l’Atalanta nella semifinale di andata di Coppa Italia. Oggi, mercoledì 4 marzo, calcio d’inizio alle ore 21,00.

Ambedue le squadre vengono da sconfitte in Campionato: ai biancocelesti sconfitta per 2-0 r nella trasferta contro il Torino, mentre la Dea è stata battuta al Mapei Stadium 2-1 dal Sassuolo.

Lazio-Atalanta, probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Sulemana, Pasalic; Scamacca. All. Palladino

Lazio-Atalanta, dove vederla in tv

Lazio-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. La partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset.