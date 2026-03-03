Coppa Italia Frecciarossa, andata semifinale: Como-Inter , le probabili formazioni

Ale ore 21 , martedì 3 marzo , allo stadio Sinigahlia , il Como sfida l’Inter nella semifinale di Coppa Italia. I lariani arrivano arriva dalla vittoria per 3-1 in campionato contro il Lecce, mentre i nerazzurri hanno battuto 2-0 il Genoa.

Como-Inter, robabili formazioni

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Zielinski, Diouf, Carlos Augusto; Esposito, Thuram. All. Chivu

Como-Inter, dove vederla in tv

Como-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Canale 5. La partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset.