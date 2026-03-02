Serie A: lampo di Odgaard al 90° Pisa-Bologna 0-1

Nel primo posticipo 27esima Giormnata Serie A il Bologna alla Cetilar Arena batte il Pisa 1-0, decide un gran gol al 90° di Odgaard entranto in campo a metà del secondo tempo.

Graa maschia che il Pisa ha interpretato bene sin dall’inizsio. La prima ccasione capita sui piedi Castro speca il vantaggio , solo davanti a Nicolas calcia di potenza con lka palla alta, ancora l’argentono questa volta centra il palo con Nicolas battuto.

Nel Pisa qualche sgroppata di leris , non preocupa la difesa felsinea.

Nella rirpesa si gioca in velocità e con tanto agonismo . Il Pisa ci crede , in campo Cuadrado e Stankovic per dare più sostanza in fase offensiva. La grande grande occasione per il Pisa capita sui piedi Piccinini a colpo sicuro il tiro angolato esalta la reattività di Skorupski negandogli la gioa del gol. Itraliano chiama dalla panchina Rowe e Orsolini, entra anche Odggard , priporio quest’ultimo dal limite dell’area al 90′ lascia partire un siluoro all’incrocio dei pali. Pisa non avanza in classifica fermo a 15 punti , ilBologna sale a 39 a-6 dall’Atalanta.

IL TABELLINO

PISA-BOLOGNA 0-1

PISA (3-5-2) – Nicolas 6; Calabresi 6.5 (25′ st Canestrelli 6), Caracciolo 6 (45′ st Iling-Junior sv), Coppola 6; Leris 6.5, Højholt 6 (25′ st Piccinini 6.5), Marin 6.5, Aebischer 6.5, Angori 6 (18′ st Cuadrado 6); Moreo 6.5, Durosinmi 6 (18′ st Stojilkovic 6). A disposizione: Semper, Luppichini, Bozhinov, Meister, Tramoni, Akinsanmiro, Touré, Stengs, Loyola, Raul Albiol. All. Hiljemark.

BOLOGNA (4-3-3) – Skorupski 7; Zortea 6, Vitik 6 (21′ Casale 5.5), Lucumì 5.5, Joao Mario 5.5 (29′ st De Silvestri 6); Sohm 5 (18′ st Odgaard 7), Freuler 6, Moro 6; Bernardeschi 5.5 (18′ st Orsolini 5.5), Castro 5.5, Cambiaghi 5.5 (29′ st Rowe 6). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Helland, Ferguson, Dallinga, Dominguez. All. Italiano.

Arbitro: Feliciani.

Marcatore: 44′ st Odgaard (B).

Ammoniti: Freuler (B), Lucumì (B).