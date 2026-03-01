Roma , Gasperini:”siamo ancora lì”

Gian Piero Gasperini un pò amareggiato dopo ilpareggio in extremis di Gatti che ha pemesso alla Juve di pareggiare 3-3 nella sfida contro la Roma. Il tecnico giallorosso ai microfoni Dazn.

Sull’ultimo minuto ha vauto modo dirivedere l’azione del gol? “

E’ solo quello , su una punzione siamo stati un pò passivi. Vediamo cose identiche cose del genere con recueri all’ultimo minuto.Sono stati fatti tanti punti negli ultimi minuti”

Due aspetti una grande Roma con la partita in pugno, la sensazione che la Roma si è abbassata troppo

“ ci può anche stare per evitare le ripartenze , con Malen in attacco puoi sfruttare anche gli spazi. Non siamo stati bravi sui tre gol molto simili, il orimo merito a Concecaio un gol incredibile. Siamo ancor alì , siamo in competizione , questo pareggio non ci deve abbattere”

Quste sfide fanno la differenza, andiamo ad analizzare , sul fallo a due minuti dalla fine.

“ E’ chgiaro che vai a vedere tutte queste cose , ci sono stati altri falli , quello ha determinato il gol della Juve, era l’unica giocatadove npotevano fare gol”