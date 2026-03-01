Calcio in lutto , è morto l’ex allenatore Rino Marchesi

È morto oggi 1° Marzo Rino Marchesi, storico allenatore e ex calciatore italiano. La notizia della sua scomparsa è confermata dai principali media sportivi italiani aveva 88 anni

Nato a San Giuliano Milanese ,l’11 giugno 1937 ,prima giocatore (difensore/centrocampista) di livello — con un’importante esperienza alla Fiorentina, dove vinse due Coppe Italia, una Coppa Mitropa e la Coppa delle Coppe nel 1961.

Successivamente divenne allenatore e guidò molte squadre italiane, tra cui Napoli ( fu il primo allenatore di Diego Armando Maradona), Inter e Juventus.

La sua carriera nel calcio — sia come giocatore sia in panchina — lo ha reso figura rispettata e ricordata con affetto nel panorama sportivo italiano.

Ecco alcuni momenti salienti della carriera di Rino Marchesi come allenatore:

Napoli (1984–85)

Alla guida del SSC Napoli, fu il primo allenatore italiano di Diego Armando Maradona appena arrivato in Serie A.

Contribuì a strutturare la squadra attorno al talento dell’argentino.

Gettò le basi per il ciclo vincente che sarebbe esploso negli anni successivi.

Inter (1986–87)

Con l’FC Internazionale Milano centrò un buon piazzamento in campionato.

Juventus (1987–88)

Allenò la Juventus FC in una fase delicata di ricostruzione.

Ottenne un 4° posto in Serie A, centrando la qualificazione UEFA.

Fiorentina

Guidò anche la ACF Fiorentina, club a cui era molto legato fin dai tempi da calciatore.

È ricordato come figura elegante e rispettata nell’ambiente viola.