Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A, primo tempo:Sassuolo – Atalanta 1-0 23′ Konè Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Milan , Allegri:" vittoria importante"
Cremonese , Nicola , barvi ai ragazzi”

Cremonese , Nicola , barvi ai ragazzi”

Marzo 1, 2026
scritto daRedazione

C’è un pò di amaro in bocca a Davide Nicola, la Cremonese fino al 90esimo era sullo zero a zero col Milna, poi Pavlovic e Leao hanno regalto la vittoria al Milan. Il tecnico grigiorosso al termne del match ai microfoni Dazn:” O oggi i ragazzi hanno dato una grandissima risposta . Bravi i ragazzi oggi, continuiamo su questa strada perchè questa è la nostra identità. Noi siamo stati costruiti per giocare così, ma con questo modo di interpretare la partita abbiamo delle linee di gioco per impensierire di più l’avversario”, ha aggiunto.

Marzo 1, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Milan , Allegri:" vittoria importante"

Marzo 1, 2026

Recommended for You

Serie A , Roma -Juventus probabili formazioni e dove vederla in tv

Inter Calhanoglu:”stiamo pensando solo a noi stessi”

Inter il ‘Pinturicchio’ Dimarco:”sono contento del gol, ma sopratuto che la squadra ha vinto”

Genoa, De Rosi:”l’Inter si è confermata squadra piùforte”

Serie A: L’Inter dimentica il Bodo e batte il Genoa 2-0