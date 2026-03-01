Cremonese , Nicola , barvi ai ragazzi”

C’è un pò di amaro in bocca a Davide Nicola, la Cremonese fino al 90esimo era sullo zero a zero col Milna, poi Pavlovic e Leao hanno regalto la vittoria al Milan. Il tecnico grigiorosso al termne del match ai microfoni Dazn:” O oggi i ragazzi hanno dato una grandissima risposta . Bravi i ragazzi oggi, continuiamo su questa strada perchè questa è la nostra identità. Noi siamo stati costruiti per giocare così, ma con questo modo di interpretare la partita abbiamo delle linee di gioco per impensierire di più l’avversario”, ha aggiunto.