Serie A: L’Inter dimentica il Bodo e batte il Genoa 2-0

Dopo l’amara eliminazione dalla Champions League , l’Inter reagisce subito e nella ventisettesima Giornata Serie A , a San Siro batte il Genoa centrando l’ottava vittoria consecutiva .
I nerazzurri sfiorano il vantaggio nel primo tempo con la traversva colpita da Mkhitaryan, poi Bijlow si superta evitando di subire gol su colpo di testa di Bonny. Al 31′, p i nerazzurri sbloccano il match con Dimarco, il sinistro al volo è da cineteca del calcio che si infila all’angolino. o.
Nella ripresa, Chivu chiama in causa Calhanoglu , il turco raddoppia su calcio di rigore l 70′, concesso dall’arbitro Fabbri a seguito di un fallo di mano di Amorim . Si chiude il match a favore dell’Il’Inter 2-0 , i nerazzurri salgono a quota 67 punti, momentaneamente a +13 sul Milan chiamato a rispondere a Cremona. Resta a quota 27, invece, il Genoa, che conserva comunque il +3 sul Lecce terzultimo.
IL TABELLINO
INTER-GENOA 2-0
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij (21′ st Bisseck), Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski (31′ st Frattesi), Mkhitaryan (14′ st Calhanoglu), Dimarco; Thuram (14′ st Esposito), Bonny (31′ st Diouf). A disp.: Di Gennaro, Martinez, Dumfries, Sucic, Acerbi, Darmian, Lavelli. All.: Chivu
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinosvkyi (1′ st Amorim), Martin (44′ st Sabelli); Baldanzi (21′ st Messias), Vitinha (15′ st Ekuban); Colombo (21′ st Ekhator). A disp.: Leali, Siegrist, Sommariva, Zätterström, Onana, Cornet, Masini, Doucoure. All.: De Rossi
Arbitro: Fabbri
Marcatori: 31′ Dimarco, 25′ st rig. Calhanoglu
Ammoniti: Malinovskyi (G), Mkhitaryan (I), Calhanoglu (I)