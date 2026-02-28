Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A , finale: Hellas Verona - Napoli 1-2 ' Hojlund, Akpapro , Lukaku
Como , Fabregas :” oggi non era una partita facile”
Lecce . Di Francesco :" sul primo gol siamo scappati male"

Como , Fabregas :” oggi non era una partita facile”

Febbraio 28, 2026
scritto daRedazione

Il Como batte 3-1 il Lecce e conquista tre punti importanti per le aspoirazione europee Cesc Fabregas al termine del match ha commentato :” “Durante una stagione possono capitare momenti di alti e bassi, ma noi cerchiamo una continuità nelle prestazioni e nelle vittorie. Oggi i ragazzi hannpo fatto bene , guardando la squadra continuiamo a migliorare ha aggiunto il tecnico ai microfoni Dazn. Dazn. “Oggi non era una partita facile”.

Febbraio 28, 2026
scritto daRedazione
