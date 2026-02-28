Lecce . Di Francesco :” sul primo gol siamo scappati male”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A , finale: Hellas Verona – Napoli 1-2 ' Hojlund, Akpapro , Lukaku
Febbraio 28, 2026
scritto daRedazione

Il Lecce è andato in vantaggio contro il Como , i salentini ci hanno provato , poi i lariani hanno ribalatao tutto già nel primo tempo. Esudebio Di Francesco al temine del match:” : “Bravi loro e ingenui noi, sul primo gol siamo scappati male, sul secondo è scivolato Coulibaly ha perso il controllo della palla e ci siamo fermati , sul terzoloro erano in cinque contro tre contro 3 in area. Le responsabilità sono mie, peccato perché avevamo impattato bene sulla partita”, ha detto Di Francesco a Dazn.

Febbraio 28, 2026
scritto daRedazione
