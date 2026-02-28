Cremoense, Nicola: ” col Milan serve coraggio e spavalderia”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A , finale: Como -Lecce 3-1
Torino, D'Aversa:"dobbiamo ritrovare lo spirito che impone questo club"
Milan , Allegri:"Tutti abbiamo subito il contraccolpo, martedì eravamo rintronati"

Febbraio 28, 2026
La Cremoense , domani Domenica ospterà allo stadio Zini il Milan. Il tecnico dei grigiorossi Davide Nicola in conferenza stampa:" Vero che incotnriamo una squadra forte sappamo però che giochiamo in casa nostra. In questo momento dobbiamo migliorarci principalmente e avere quellaspavalderia che ci deve accompagnare nel matc. . Il calcio ha due fasi devi cercare di fare la stessa cosa quando hai la palla. E' imprtante essere dinamici e interpretare la partoita correndo anche dei rischi . Novogliamo esprimerci al massimo".

Febbraio 28, 2026
