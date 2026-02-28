Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A , finale: Como -Lecce 3-1
Parma , Cuesta:"lo spirito è una nostra caratteristica"
Cagliari , Pisacane:”un risultato che ci fa muovere la classifica”
Serie A. anticipi e posticipi 28esima , 29°esima e 30esima Giornata

“Faccio i complimenti ai ragazzo .Fare una prestazione come l’abbiamo fatta per 70 minuti non era facile” così Fabio Pisacane allenatore del Cagliri dopo il pareggio 1-1 contro il Parma. Stasera abbiamo guadaganto un rosultato importante che cimpermette di aggoiungere un punto in classifica”. Fose è mancata un pò di energia con qualche affanno in difesa e leggera fifficoltà a ripartire sSono comunque orgoglioso della prestazione di stasera: hanno reso felici i tifosi che hanno fatto tanti chilometri per venire qui. Mi porto a casa l’atteggiamento:ci tenevo che non sbagliassimo sotto questo punto di vista. Volevamo regalare ai nostri tifosi un weekend sereno”. 

