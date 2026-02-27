Como, Fabregas:”siamo una squadra più matura”

Dopo la convincente vittoria di sabato scorso contro la Juventus, iIl Como domani ospiterà il Lecce. Il tecnico Cesc Fabregas ha presentato la sfida conferenza stampa: ” proveremo a fare tutto con la massima umiltà e serenità, contro il Lecce è una partita impoirtante . Fabregas ha paralto anche di importanti rientri: Diao torna tra i convocati, può giocare ma non dall’inizio: con lui dobbiamo stare molto attenti. Anche Goldaniga ci sarà. Baturina non ce la fa, vediamo se c’è qualche possibilità per martedì”.