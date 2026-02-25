Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Champions League , finale: Inter-Bodo Glimt 1-2 , nerazzurri eliminati Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Giudice Sportivo Serie A: sette giocatori suqlificati
FIGC e Arbitri per trovare una soluzione
Napoli, McTominay difficile riverdelo contro il Verona

FIGC e Arbitri per trovare una soluzione

Febbraio 25, 2026
scritto daRedazione

Il campionato Serie A vive un operiuodo di grandi tensioni e sopratutto contestazioni dei club nei confronti degli Arbitri. trioppoi errori che possono diventare lesivi per le squadre che lottanoper l’Europa e la retrocessione in Serie B.

La Federazione è pronta per provare a dare qualche risposta nel breve termine. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, spinge per una vera e propria rivoluzione nel ruolo. 

Oggi a Roma, come spiega la Gazetta dello Sport è in programma una riunione tecnica che coinvolgerà i rappresentanti degli arbitri, compresi il designatore Gianluca Rocchi e il vicepresidente Aia Francesco Massini. Gravina introdurrà i lavori illustrando la sua idea per la riforma del settore, dopo aver raccolto l’ok anche degli stessi arbitri. 

Febbraio 25, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Giudice Sportivo Serie A: sette giocatori suqlificati

Febbraio 25, 2026
Articolo successivo

Napoli, McTominay difficile riverdelo contro il Verona

Febbraio 25, 2026

Recommended for You

Dazn , Open Var: rete di Guitierrez da convalidare, non c’è alcun fallo di Hojlund su Hien. Rete di Troilo vaida

Roberto D’Aversa nuovo allenatore del Torino:”sono orgoglioso di rappresentare questo club”

Udinese , Runjaic:”ono soddisfatto anche di Kabasele, ma ancor di più dell’attitudine della squadra”

Bologna , Italiano:”abbiamo ottenuto quello che volevamo”

Fiorentina , Vanoli:”è stata una vittoria cercata e importantissima”