FIGC e Arbitri per trovare una soluzione

Il campionato Serie A vive un operiuodo di grandi tensioni e sopratutto contestazioni dei club nei confronti degli Arbitri. trioppoi errori che possono diventare lesivi per le squadre che lottanoper l’Europa e la retrocessione in Serie B.

La Federazione è pronta per provare a dare qualche risposta nel breve termine. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, spinge per una vera e propria rivoluzione nel ruolo.

Oggi a Roma, come spiega la Gazetta dello Sport è in programma una riunione tecnica che coinvolgerà i rappresentanti degli arbitri, compresi il designatore Gianluca Rocchi e il vicepresidente Aia Francesco Massini. Gravina introdurrà i lavori illustrando la sua idea per la riforma del settore, dopo aver raccolto l’ok anche degli stessi arbitri.