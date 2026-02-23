Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A , finale: Bologna-Udinese 1-0 (Bernardeschi rig.)
Bologna , Italiano:"abbiamo ottenuto quello che volevamo"

Febbraio 23, 2026
scritto daRedazione

Vinenzo Italiano, allenatore del Bologna, e intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta 1-0 contro l’Udinese: “Oggi dovevamo cercare di bloccare questa emorragia di non vittorie in casa, dovevamo vincere e ci siamo riusciti. Contro l’Udinese sono sempre
partite toste, non e stata bellissima ma alla fine abbiamo ottenuto quello che volevamo, sono tre punti importanti per dare continuità alle vittorie. Sono contentissimo per il gol decisivo di Bernardeschi, gli avevo chiesto questo.

Febbraio 23, 2026
scritto daRedazione
Serie A , finale: Bologna-Udinese 1-0 (Bernardeschi rig.)

Febbraio 23, 2026
Udinese , Runjaic:"ono soddisfatto anche di Kabasele, ma ancor di più dell'attitudine della squadra"

Febbraio 23, 2026

