Bologna , Italiano:”abbiamo ottenuto quello che volevamo”

Vinenzo Italiano, allenatore del Bologna, e intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta 1-0 contro l’Udinese: “Oggi dovevamo cercare di bloccare questa emorragia di non vittorie in casa, dovevamo vincere e ci siamo riusciti. Contro l’Udinese sono sempre

partite toste, non e stata bellissima ma alla fine abbiamo ottenuto quello che volevamo, sono tre punti importanti per dare continuità alle vittorie. Sono contentissimo per il gol decisivo di Bernardeschi, gli avevo chiesto questo.