Serie A , finale: Bologna-Udinese 1-0 (Bernardeschi rig.)
Fiorentina , Vanoli:"è stata una vittoria cercata e importantissima"
Fiorentina , Vanoli:”è stata una vittoria cercata e importantissima”

Febbraio 23, 2026
Redazione

Al termine di Fiorentina-Pisa, l’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli squaliificato , ha sofferto per tutto il match seduto in tribuna . Il tecnico Viola è intervenuto nella sala stampa del Franchi: “E’ stata una vittoria cercata e importantissima, anche perché cogliamo dedicare il derby ai nostri tifosi che di gioie ne hanno avute poche. Loro ci hanno sempre sostenuti. Io ai ragazzi ho detto che i derby non si giocano, vanno vinti, e loro sono stati bravi a farlo. I ragazzi stanno dimostrando di avere una luce diversa, e non solo dai risultati”.

