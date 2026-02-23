Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A , finale: Bologna-Udinese 1-0 (Bernardeschi rig.) Leggi ora
Fiorentina -Pia 1-0, decide Kean
Serie A , finale: Bologna-Udinese 1-0 (Bernardeschi rig.)

Febbraio 23, 2026
scritto daRedazione
Febbraio 23, 2026
Serie A ,finale: Juventus-Como 0-2. Vojvoda – Carqueret