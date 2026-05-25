Atalanta , scossa totatle: arrivano Sarri e Giuntoli, finisce l’era di Palladino

L’Atalanta è pronta a cambiare pelle. Dopo settimane di riflessioni e contatti sotterranei, il club bergamasco ha deciso di affidare il proprio futuro a Maurizio Sarri, scelto per inaugurare un nuovo ciclo tecnico all’insegna dell’esperienza e del calcio offensivo. Insieme a lui arriverà anche Cristiano Giuntoli, destinato a diventare il nuovo direttore sportivo della Dea.

Una doppia mossa che segna una svolta clamorosa per il club nerazzurro e che di fatto chiude il capitolo Raffaele Palladino. L’allenatore lascerà Bergamo dopo aver guidato la squadra in una stagione complicata, prendendo in corsa l’eredità lasciata da Ivan Juric senza però riuscire a dare continuità al progetto.

Per Sarri manca ormai soltanto la risoluzione definitiva del contratto con la Lazio. Il tecnico toscano e Claudio Lotito sono arrivati ai titoli di coda dopo mesi di tensioni, incomprensioni e frecciate pubbliche. Decisive, ancora una volta, le divergenze sul mercato e sulla gestione tecnica della squadra.

Le dichiarazioni dell’ex allenatore biancoceleste dopo l’ultima giornata avevano già fatto capire tutto: “A Formello puoi sbattere i pugni quanto vuoi, ma non ti ascolta nessuno”. Parole pesantissime che hanno certificato una rottura ormai insanabile.

A facilitare l’uscita di Sarri è stato anche l’accordo trovato dalla Lazio con Gennaro Gattuso, pronto a prendere il comando della panchina biancoceleste e ad aprire una nuova fase del progetto romano.

A Bergamo, invece, si prepara una vera rifondazione. Sarri ritroverà Cristiano Giuntoli, dirigente con cui aveva costruito il grande Napoli capace di incantare l’Italia e l’Europa. L’obiettivo dell’Atalanta è chiaro: alzare ulteriormente l’asticella e trasformarsi definitivamente in una big stabile del calcio italiano.

Con l’asse Sarri-Giuntoli, la Dea lancia un messaggio forte alla Serie A: il prossimo ciclo è appena cominciato.