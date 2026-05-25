Roland Garros 2026, debutto serale per Sinner: sfida a Tabur sul Centrale

Jannik Sinner è pronto a fare il suo esordio al Roland Garros 2026, dove al primo turno affronterà il francese Clément Tabur.

Il numero uno italiano arriva a Parigi dopo il successo agli Internazionali d’Italia e si presenta allo Slam con grandi aspettative. Dall’altra parte della rete troverà un avversario insidioso soprattutto per il contesto: Tabur, infatti, partecipa al torneo grazie a una wild card e potrà contare sul sostegno del pubblico di casa.

La sfida è in programma martedì 26 maggio 2026 alle ore 20:15, e aprirà la sessione serale sul campo centrale Philippe-Chatrier, uno degli scenari più prestigiosi del tennis mondiale.

Si tratta del primo confronto in carriera tra i due giocatori, con Sinner chiamato a confermare subito il suo ruolo da favorito nello Slam parigino.

Il match sarà trasmesso in diretta su Eurosport e disponibile in streaming su Discovery+, DAZN, TIMVISION e Prime Video Channels, garantendo ampia copertura per gli appassionati.