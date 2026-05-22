Ussi Umbria – 16° memorial Roberto Manitilacci – 5° trofeo Giuseppe Occhioni .Gran finale venerdì 22 Maggio

Campionato Umbro Tennis Giornalisti

16° Memorial Roberto Mantilacci

5° Trofeo Giuseppe Occhioni

Gran finale venerdì 22 maggio allo Junior insieme

alla Billie Jean King Cup e alla Coppa Davis

nella foto da sx Contessa e Cascianelli

Appuntamento per venerdì 22 maggio alle 19.30 allo Junior Perugia per i giornalisti sportivi dell’Umbria che hanno dato vita al 31esimo campionato umbro di tennis, nato 41 anni fa, insieme agli sponsor e alle istituzioni amministrative e sportive per la cena finale e le premiazioni. Sullo sfondo a fare da bellissima e prestigiosissima cornice, i due trofei che l’Italia del tennis ha conquistato nel 2025. Le due nazionali azzurre, femminile e maschile, si sono confermate sul tetto del mondo e hanno riportato a casa la Billie Jean King Cup e la Coppa Davis, che resteranno in bella mostra fino a sabato 23 proprio nella sede dello Junior Perugia. I due preziosissimi trofei sono tornati in Umbria a distanza di un anno. Prima sono stati esposti al Tc Terni e poi al 3T di Santa Maria degli Angeli.

CENA E PREMIAZIONI Dopo l’aperitivo i tennisti e le autorità insieme ai maestri dello Junior Roberto Tarpani (presidente), Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana si ritroveranno per le premiazioni previste durante la cena.

ISTITUZIONI Confermate le presenze istituzionali al fianco dell’Ussi Umbria anche per questa edizione del campionato umbro di tennis per giornalisti andato in scena con il Patrocinio di Regione Umbria e Comune di Perugia e naturalmente grazie alla solida vicinanza di Banca Centro Toscana-Umbria e R&C-Studio (Consulenze Finanziarie di Perugia, Roma, Milano) che insieme alla Fitp Umbria del presidente Maurizio Mencaroni, saranno presenti alla premiazione di venerdì 22.

I VINCITORI

TABELLONE SINGOLARE ASSOLUTO Alessandro Cascianelli (Freelance) b. Claudio Contessa (sporterni.it) 6-3, 1-6, 10-5.

TABELLONE SINGOLARE OPEN Alessandro Catanzaro (Rai) b. Simone Zaccagni (Trg) 6-1, 6-3.

TABELLONE SINGOLARE CONSOLAZIONE Fabrizio Ricci (Freelance) b. Danilo Nardoni (Ansa) 6-1, 6-3.

TABELLONE DOPPIO ASSOLUTO Marco Bertolini (Asi)-Andrea Checcarelli (Freelance) b. Luca Filipponi-Antonio Ciorba (Freelance) 4-6, 7-6, 10-8.

TABELLONE DOPPIO OPEN Andrea Checcarelli (Freelance)-Antonello Menconi (Perugia24.it) b. Luca Pisinicca-Andrea Rossini (Rai) 3-6, 7-5, 10-6.