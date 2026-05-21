Roma e Dybala ancora insieme: la Joya pronta a guidare il nuovo progetto giallorosso

Tra dubbi, voci di mercato e richiami dall’Argentina, alla fine Paulo Dybala avrebbe scelto il cuore. Il fantasista argentino è sempre più vicino alla permanenza nella AS Roma e il rinnovo del contratto potrebbe essere ufficializzato subito dopo l’ultima gara di campionato contro il Hellas Verona FC.

Negli ultimi mesi il nome della Joya era stato accostato con insistenza al Boca Juniors, ipotesi affascinante per motivi emotivi e familiari. Ma la volontà del giocatore sembra essere cambiata: Dybala vuole ancora sentirsi protagonista in Europa e considera Roma il posto ideale per continuare a competere ad alti livelli.

I dialoghi tra la società giallorossa e l’entourage del giocatore, guidato da Jorge Antún, avrebbero portato a un’intesa quasi definitiva. La nuova proposta economica sarà differente rispetto al contratto attuale: meno parte fissa, ma numerosi bonus legati al rendimento personale e ai risultati della squadra.

Una formula studiata per garantire equilibrio ai conti del club senza rinunciare al talento più rappresentativo della rosa. Dybala, dal canto suo, avrebbe dato disponibilità totale pur di restare al centro del progetto tecnico.

Fondamentale anche la fiducia di Gian Piero Gasperini, convinto che l’argentino possa diventare il leader della nuova Roma. L’idea dell’allenatore è costruire una squadra intensa, offensiva e capace di esaltare la qualità della Joya negli ultimi trenta metri.

Per i tifosi romanisti sarebbe un segnale fortissimo: trattenere Dybala significherebbe dare continuità tecnica e identità a una squadra che vuole tornare protagonista sia in Serie A che in Europa.

E mentre il Boca resta sullo sfondo come sogno romantico per il futuro, il presente di Dybala continua a parlare giallorosso.