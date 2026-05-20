Alessandro Del Piero: “Le vere bandiere nel calcio stanno scomparendo”

Il calcio moderno cambia volto e con lui anche il concetto di appartenenza a una maglia. A parlare di questo tema è stato Alessandro Del Piero, ospite a Pescara durante la seconda edizione del Premio Zucchini, evento dedicato alla memoria dello storico capitano biancazzurro Vincenzo Zucchini.

L’ex simbolo della Juventus ha analizzato l’evoluzione del mondo del pallone, sottolineando come oggi sia sempre più raro vedere giocatori legati per tutta la carriera agli stessi colori.

“Rispetto a quarant’anni fa il calcio è completamente diverso – ha spiegato Del Piero –. Un tempo c’erano meno trasferimenti, meno stranieri e si respirava un senso di appartenenza molto più forte. Oggi le bandiere esistono meno, ma è una conseguenza naturale del cambiamento del sistema calcio”.

Secondo l’ex capitano bianconero, l’attuale realtà sportiva porta inevitabilmente società e calciatori a fare scelte differenti rispetto al passato. “Nel calcio di oggi è normale assistere a continui cambiamenti e a trasferimenti frequenti. Non credo però sia giusto criticare questo fenomeno, perché il mondo del calcio segue dinamiche completamente nuove”, ha aggiunto.

Del Piero ha poi espresso soddisfazione per il riconoscimento ricevuto in Abruzzo, ribadendo il suo affetto per la città adriatica: “Ricevere attestati di stima è sempre motivo di orgoglio e questo premio mi fa particolarmente piacere. Pescara ha sempre avuto un posto speciale nel panorama calcistico italiano”.

Infine, il campione del mondo 2006 ha voluto ricordare la figura di Vincenzo Zucchini, protagonista di una lunga storia d’amore con il club biancazzurro: “Il suo percorso con questa città e con questa squadra è stato straordinario, sia in campo sia successivamente come allenatore e dirigente”.