Senna.The Truht i finalisti ai Charles Tyrwith Sports Book Award

IL LIBRO DI FRANCO NUGNES, PUBBLICATO IN ORIGINE DA EDIZIONI MINERVA, TRA I CANDIDATI AL PIÙ PRESTIGIOSO PREMIO INGLESE DEDICATO ALLA LETTERATURA SPORTIVA

Bologna/ Londra, 20 maggio 2026 – A pochi mesi dalla sua pubblicazione internazionale, Senna. Le Verità di Franco Nugnes, pubblicato in Inghilterra da Pitch Publishing con il titolo di Senna. The Truth, entra nella shortlist dei Charles Tyrwhitt Sports Book Awards, tra i riconoscimenti più prestigiosi al mondo dedicati alla letteratura sportiva, nella categoria International Sports Book of the Year.

La cerimonia di premiazione si terrà il 21 maggio a Londra e riunirà alcune delle più autorevoli firme e realtà editoriali internazionali del mondo dello sport. La presenza nella shortlist rappresenta un risultato di straordinario valore per il volume dedicato a Ayrton Senna e conferma il crescente profilo internazionale di Edizioni Minerva nel panorama dell’editoria sportiva.

Da anni Minerva si distingue infatti per un catalogo capace di raccontare lo sport attraverso grandi storie, biografie e approfondimenti di qualità, consolidando il proprio ruolo come una delle principali case editrici italiane specializzate nello sport.

Pubblicato in occasione del trentennale della scomparsa di Senna, Senna. Le Verità ricostruisce con rigore investigativo e testimonianze dirette i fatti legati al tragico incidente di Imola del 1° maggio 1994. Forte di documenti, ricostruzioni e materiali raccolti in anni di lavoro, il libro affronta uno degli eventi più drammatici e controversi nella storia della Formula 1, restituendo allo stesso tempo il ritratto umano e sportivo di un campione diventato leggenda.

“Essere finalisti ai Charles Tyrwhitt Sports Book Awards è motivo di enorme orgoglio. Parliamo del più importante premio inglese dedicato ai libri sportivi nonché di uno dei riconoscimenti più autorevoli a livello mondiale. Questo risultato premia il lavoro straordinario di Franco Nugnes e conferma la capacità di Edizioni Minerva di produrre volumi sportivi capaci di suscitare grande interesse anche a livello internazionale. Voglio inoltre congratularmi con Pitch Publishing per aver creduto immediatamente nella forza di questo progetto acquisendone i diritti e contribuendo a portare questa storia al pubblico internazionale” – dichiara Roberto Mugavero, editore di Minerva.