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Nasce”Minerva Vox”

Nasce”Minerva Vox”

Aprile 9, 2026
scritto daRedazione

IL NUOVO PROGETTO PODCAST DI EDIZIONI MINERVA IN CUI SI RACCONTERA’ LO SPORT, CULTURA E STORIE DI TERRITORIO || PRIMO PODCAST DEDICATO A STORIE DI ARTE E VANDALISMI

NASCE “MINERVA VOX”, IL NUOVO PROGETTO PODCAST

DI EDIZIONI MINERVA

Comunicato stampa

Bologna, 08 aprile 2026 – Si chiama Minerva Vox il nuovo progetto podcast di Edizioni Minerva, pensato per sviluppare serie audio originali e nuovi percorsi di narrazione dedicati a sport, cultura, biografie e storie di territorio.

Il progetto sarà disponibile dal 22 aprile 2026 sulle principali piattaforme di streaming – tra cui Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music – e debutterà con Oltraggi. Storie di arte e vandalismo, la prima serie originale del progetto ideata da Giovanni Sassu.

Minerva Vox è un progetto pensato per produrre serie podcast originali, racconti a episodi e conversazioni con autori ed esperti. Un nuovo spazio narrativo in cui le storie pubblicate dalla casa editrice possono trovare una dimensione audio, accanto a contenuti inediti pensati fin dall’inizio per l’ascolto, con lo stesso rigore editoriale che caratterizza il catalogo Minerva.

“Minerva Vox nasce dalla convinzione che oggi una storia possa vivere su più piani. Il libro resta il nostro punto di partenza e la nostra principale mission aziendale, ma il podcast ci permetterà di sviluppare altri livelli di racconto. Più immediati, più dialogici, spesso anche più sperimentali. L’idea non è semplicemente portare i libri in audio, ma aprire uno spazio in cui nuove storie possano nascere direttamente per l’ascolto, ma sempre poi finalizzate ad essere raccolte in una pubblicazione”  spiega Roberto Mugavero, editore Minerva.

Il primo titolo del progetto sarà Oltraggi. Storie di arte e vandalismo, serie scritta e raccontata dallo storico dell’arte Giovanni Sassu. Il podcast esplora alcuni tra i più noti attacchi alle opere d’arte, analizzandone le motivazioni e il contesto storico e culturale, e anticipa l’uscita dell’omonimo libro. Accanto alla narrazione dell’autore, la serie prevede contributi e interventi di specialisti – tra storici dell’arte, restauratori, giornalisti e studiosi – che contribuiranno ad arricchire il racconto con punti di vista diversi.

Nei prossimi mesi Minerva Vox ospiterà nuove produzioni dedicate alle grandi storie dello sport, alle biografie di campioni e a progetti culturali e narrativi che riflettono i principali ambiti di interesse della casa editrice.

Aprile 9, 2026
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