Phil Jackson e Sam Smith, i Signori del Basket

undici anelli NBA in panchina, una penna leggendaria in tribuna: insieme per raccontare i più grandi giocatori di basket di tutti i tempi.Per chi ama la pallacanestro, per chi è cresciuto con i poster dei campioni in camera, per chi vuole capire come nascono i veri vincenti:

una lettura imprescindibile

«Un contributo unico alla storia dell’NBA». Publishers Weekly

La storia dei più grandi giocatori di tutti i tempi

In libreria dal 20 febbraio

Pagine: 352 | Prezzo: 19,90

«La fama non ti rende più sveglio o più meritevole.

I veri grandi amano le sfide più che i riconoscimenti.

È soprattutto questo a distinguerli dagli altri.

Ed è per questo che gli brillano gli occhi nelle interviste del dopopartita.

A Michael Jordan, ad esempio, piaceva parlare dei suoi errori in campo, perché lo motivava. Idem Kobe Bryant e Larry Bird: entrambi amavano il trash talking, a tutti gli effetti un affronto a loro e al loro gioco.

MJ adorava quando lo davano per spacciato. Voleva sempre avere l’ultima parola»

IL LIBRO

Settantacinque giocatori, una lega che è diventata un mito globale e due testimoni privilegiati a raccontarla dall’interno. I signori del basket è il grande romanzo dell’NBA, scritto a quattro mani da chi l’ha vissuta sul parquet, in panchina e negli spogliatoi.

A partire dalla lista ufficiale dei 75 migliori giocatori di sempre, stilata dall’NBA in occasione del suo 75° anniversario, Jackson e Smith discutono di tutto: il genio e le ombre di Jordan e Kobe, il potere di Shaq, la visione di Magic, l’aura di Bill Russell e Wilt, la furia competitiva di Larry Bird, la grandezza di LeBron, KD, Steph Curry, Bill Walton e molti altri. Non solo numeri e statistiche: c’è il peso delle origini, del denaro e della notorietà; ci sono aneddoti da spogliatoio mai raccontati, sfide personali e rivalità; ci sono la fragilità, la paura, l’ambizione e quell’alchimia misteriosa che rende grande una squadra.

Tra raffinata analisi tecnica e gossip di alto livello, questo libro è una masterclass sul gioco e sul carattere dei suoi protagonisti. Una corsia preferenziale verso il cuore dell’NBA, fino all’inevitabile tema che ossessiona tifosi e giocatori da sempre: chi è davvero il GOAT?

GLI AUTORI

Phil Jackson e Sam Smith hanno iniziato a conoscersi e rispettarsi alla fine degli anni Ottanta, quando Smith era giornalista sportivo per il Chicago Tribune e Jackson assistente allenatore dei Chicago Bulls. Quarant’anni dopo, Sam Smith è una leggenda del giornalismo sportivo americano; Phil Jackson da coach ha vinto 11 titoli NBA, più di chiunque altro nella storia della lega. I due sono ancora grandi amici.