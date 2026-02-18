Champions League: Bodo Gimt -Inter le probabili fomazioni

Dopo Juventue Atalanta , entrambe sconfitte da Galatasaray e Borussia D , stasera l’Inter , fa visita al Bodo Glimt nella partita d’andata dei play-off di Champions League.

I nerazzurri non sono riusciti a qualificarsi direttamente agli ottavi e ora sono attesi dall’insidiosa doppia sfida contro i norvegesi.. Il ritorno è in programma a San Siro martedì prossimo.

Le ultime

Quì Inter: Chivu perde nuovamente Calhanoglu per un affaticamento muscolare. Out anche Frattesi per influenza. Probabile un turno di riposo per Zielinski al suo posto Susic con n Barella e Mkhitaryan ai lati, sulle fasce Luis Henrique e Dimarco. In difesa Acerbi, potrebbe fargli spazio Bisseck. In attacco confermato il tandem Lautaro Martinez-Thuram. Tra i pali Sommer.

Quì Bodo: Knutsen schiera il tradizionale 4-3-3 con Hogh a guidare il tridente offensivo.

Probabile formazioni

Bodo Glimt (4-3-3): Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet, Blomberg, Hogh, Haug. All. Knutsen.

Inter (3-5-2): Sommer, Akanji, Bisseck (Acerbi), Bastoni, Luis Henrique, Barella, Susic , Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

Arbitro : Siebert (GER) Assistenti: Seidel-Foltyn IV Ufficiale: Schlager VAR: Dingert-Brisard

Dove vedere Bodo Glimt-Inter in tv

La partita tra Bodo Glimt ed Inter sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video, la cui app è disponibile su smart tv e su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console come PS3, PS4, Xbox One, oltre che per i clienti SkyQ.