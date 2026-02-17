Sfondo scuro Sfondo chiaro
Champions League finale : Galatasaray -Juventus 5-2 Leggi ora
Champions League , primo tempo: Borussia D. Atalanta 2-0
Juventus, Spalletti:”. Stasera abbiamo fatto tre passi indietro, non uno”

Febbraio 17, 2026
C’è grande delusuine in Luciano Spalletti dopo la pesante sconfitta per 5-2 in casa del Galatasaray, gara valida per l’andata dei playoff di Champions League, l’allenatore bianconero ha parlato a Sky Sport: ” Il . Siamo calati sotto il punto di vista della personalità e del carattere. Cambiaso ha rischiato a fine primo tempo il secondo giallo. Se si ha un ammonito in queste gare bisogna saperlo gestire ma abbiamo comunque pagato dazio con Cabal.  La doppia ammonizione di Cabal ci ha creato grandi prblemi e poi ci abbiamo messo del nostro con troppi errori, anche in impostazione”.

