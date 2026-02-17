Chanpions League playoff

Ritorna la Champions League , oggi martedì 17 e domani 18 febbraio.
Tre squaddre italiane in campo: la Juve farà visita al Galatasary,; l’Atalanta a Dortmund contro il Borussia e l’Inter doamni 18 febbraio fuori casa contro il Bodo Glimt, ecco il calendarioon ledate dei match di ritorno
17 feb18:45
Galatasaray
Juventus
17 feb21:00
Borussia Dortmund
Atalanta
17 feb21:00
Monaco
PSG
17 feb21:00
Benfica
Real Madrid
18 feb18:45
Qarabag FK
Newcastle United
18 feb21:00
Olympiacos
Bayer Leverkusen
18 feb21:00
Club Bruges
Atletico Madrid
18 feb21:00
Bodo Glimt
Inter
Gare di ritorno
24 feb18:45
Atletico Madrid
Club Bruges
24 feb21:00
Bayer Leverkusen
Olympiacos
24 feb21:00
Newcastle United
Qarabag FK
24 feb21:00
Inter
Bodo Glimt
25 feb18:45
Atalanta
Borussia Dortmund
25 feb21:00
Juventus
Galatasaray
25 feb21:00
PSG
Monaco
25 feb21:00
Real Madrid
Benfica