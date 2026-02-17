Sfondo scuro Sfondo chiaro
Juventus, Spalletti:"contro il Galatasary siamo nelle condizioni fare la partita che vogliamo"
Chanpions League playoff
Olimpiadi Milano-Cortina: Flora Tabanelli bronzo nel freestyle

Chanpions League playoff

Febbraio 17, 2026
scritto daRedazione

Ritorna la Champions League , oggi martedì 17 e domani 18 febbraio.

Tre squaddre italiane in campo: la Juve farà visita al Galatasary,; l’Atalanta a Dortmund contro il Borussia e l’Inter doamni 18 febbraio fuori casa contro il Bodo Glimt, ecco il calendarioon ledate dei match di ritorno

17 feb18:45

Galatasaray

Juventus

17 feb21:00

Borussia Dortmund

Atalanta

17 feb21:00

Monaco

PSG

17 feb21:00

Benfica

Real Madrid

18 feb18:45

Qarabag FK

Newcastle United

18 feb21:00

Olympiacos

Bayer Leverkusen

18 feb21:00

Club Bruges

Atletico Madrid

18 feb21:00

Bodo Glimt

Inter

Gare di ritorno

24 feb18:45

Atletico Madrid

Club Bruges

24 feb21:00

Bayer Leverkusen

Olympiacos

24 feb21:00

Newcastle United

Qarabag FK

24 feb21:00

Inter

Bodo Glimt

25 feb18:45

Atalanta

Borussia Dortmund

25 feb21:00

Juventus

Galatasaray

25 feb21:00

PSG

Monaco

25 feb21:00

Real Madrid

Benfica

Febbraio 17, 2026
scritto daRedazione
