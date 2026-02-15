Rocchi:” siamo dispiciati per l’episodio che ha nportato all’espulsione di Kalulu

Le acque non si sono assolutamente calmate , e Gianbluca Rocchi designatore degli Arbitriu non è mancato di intervenire sull’espisodio che ha portto all’ingiusta espulsione di Kalulu dopo il lieve contatto nel matrch di San Siro tra Inter e Juventus con ‘l’attore’ Alessandro Bstoni.

Le parole di Rocchi all’Ansa: “Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla”. La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato: perché ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci”.