Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A , finale: Udinese-Sassuolo 1-2 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Cagliari , Pisacane:" la possibilità di vedere in campo qulache giovane"
Rocchi:” siamo dispiciati per l’episodio che ha nportato all’espulsione di Kalulu
Serie A , finale: Udinese-Sassuolo 1-2

Rocchi:” siamo dispiciati per l’episodio che ha nportato all’espulsione di Kalulu

Febbraio 15, 2026
scritto daRedazione

Le acque non si sono assolutamente calmate , e Gianbluca Rocchi designatore degli Arbitriu non è mancato di intervenire sull’espisodio che ha portto all’ingiusta espulsione di Kalulu dopo il lieve contatto nel matrch di San Siro tra Inter e Juventus con ‘l’attore’ Alessandro Bstoni.

Le parole di Rocchi all’Ansa: “Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla”. La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato: perché ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci”.

Febbraio 15, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Cagliari , Pisacane:" la possibilità di vedere in campo qulache giovane"

Febbraio 15, 2026
Articolo successivo

Serie A , finale: Udinese-Sassuolo 1-2

Febbraio 15, 2026

Recommended for You

Cagliari , Pisacane:” la possibilità di vedere in campo qulache giovane”

Inter, Zielinski:” eravamo in superiorità e dovevamo gestire meglio”

Inter, Bisseck:” alla fine siamo riusciti a vincere”