Udinese riceve due sberle dal Sassuolo , friulani sconfitti 2-1

Gli emilinai in due minuti ribalatno l’Udinese

Un buon Sassuolo riesce a batterein rimonta l’Udinese, ribaltando lo svantaggio in due minuti.

L’avvio è promettente per i friuani : al 10′: Ekkelenkamp innesca Solet, la cui incursione sfocia nel piazzato vincente alle spalle di Muric.

Mel secondo tempo il Sassuolo si affida ai suoi attaccanbti e e nel giro di un minuto i neroverdi capovolgono tutto. Laurienté, al 57′, riceve da Pinamonti e con un piazzato imparabile buca Okoyte. Dopo un minuto arriva anche il raddoppio: sovrapposizione di Garcia, c cross perfetto per il colpòo di testa di Pinamonti . L’Udinese carica , va in gol con Bertola , annullato per un tocco di bracccio dell stesso giocatore bianconero.

UDINESE (4-4-2): Okoye; Bertola, Solet (86′ Gueye), Kristensen, Zemura; Ekkelenkamp (80′ Piotrowkski), Miller (65′ Zarraga), Karlstrom (80′ Arizala), Atta; Zaniolo, Bayo (65′ Buksa). All. Runjaic.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic (46′ Garcia), Doig (46′ Coulibaly); Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi (85′ Volpato), Pinamonti (72′ Nzola), Laurienté (80′ Fadera).

Marcatori: 10′ Solet (U), 57′ Laurienté (S), 58′ Pinamonti (S)

Arbitro: Ferrieri Caputi

Ammoniti: Muharemovic, Atta, Zemura, Ekkelenkamp, Coulibaly, Fadera