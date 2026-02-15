Inter, Zielinski:” eravamo in superiorità e dovevamo gestire meglio”

Piotr Zielinski il suo gol ha regalato il successo 3-2 all’Inter , nel concitato match contro la Juve. Il centrocampista nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Per ora è un gol molto importante, il più importante, ma ha giocato bene tutta la squadra, abbiamo meritato e ora godiamoci questa vittoria perché è tanta roba. Dobbiamo evitare di prendere gol in superiorità numerica. Siamo andati in vantaggio, eravamo in superiorità e dovevamo gestire meglio”.