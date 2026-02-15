Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A: Inter-Juventus 3-2 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Inter, Bisseck:" alla fine siamo riusciti a vincere"
Inter, Zielinski:” eravamo in superiorità e dovevamo gestire meglio”
Napoli-Roma, le probabili formazioni

Inter, Zielinski:” eravamo in superiorità e dovevamo gestire meglio”

Febbraio 15, 2026
scritto daRedazione

Piotr Zielinski il suo gol ha regalato il successo 3-2 all’Inter , nel concitato match contro la Juve. Il centrocampista nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Per ora è un gol molto importante, il più importante, ma ha giocato bene tutta la squadra, abbiamo meritato e ora godiamoci questa vittoria perché è tanta roba. Dobbiamo evitare di prendere gol in superiorità numerica. Siamo andati in vantaggio, eravamo in superiorità e dovevamo gestire meglio”.

Febbraio 15, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Inter, Bisseck:" alla fine siamo riusciti a vincere"

Febbraio 15, 2026
Articolo successivo

Napoli-Roma, le probabili formazioni

Febbraio 15, 2026

Recommended for You

Inter, Bisseck:” alla fine siamo riusciti a vincere”

Atalanta , Zalewski:”è sempre bellissimo giocare all’Olimpico”

Lazio Marusic:”pe tutti noi i tifosi sono molto importanti”

Atalanta, Palladino:” siamo stati bravi ma, teniamo i piedi per terra”