Lazio , Sarri ;” ci è mancato un pò di c..o

“E’ mancato un pizzico di c..o. Penso che abbiamo fatto una buona partita ,io la considero una buona partita, i ragazzi hanno tirato fino al novantacinquesimo, penso che il risultato sia buguiaro , ma andiamo avanti”. Così Maurizio Sarri , ai microfoni Dazn , dopo la sconfitta 2-0 contro l’Atalanta

“Maldini è una ragazzo di grandi qualità anche mentale si sente di far parte del progetto.

“Far tornare iul pubblico allo stadio questo non lo so , hanno deciso così , avranno leloro buone ragioni , io so solo che a noi ci mancano”“Era anche norevedibii subire qualche contripiede da parted ell’Atalanta”.