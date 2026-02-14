Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A, finalee: Laziuo-Atalanta 0-2 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie A, finalee: Laziuo-Atalanta 0-2
Serie A: Inter – Juventus , le proibabili formazioni
Serie B - risultati 25a Giornata

Serie A: Inter – Juventus , le proibabili formazioni

Febbraio 14, 2026
scritto daRedazione

Derby d’Italiua a a San Siro. oggi, sabato 14 febbraio, l’Inter ospita la Juventus nella 25esima giornata di Serie A.

L’Inter viaggia al primo posto in classifica , la squadra di Chivu reduce dalla vittoria e Reggio Emila contro il Sassuolo, mentre i bianconeri reduci dal pareggio in extremis allo Stadio (2-2) contro la Lazio.

Inter-Juventus,probabili formazioni

La sfida tra Inter e Juventus è in programma oggi, sabato 14 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Inter-Juventus, dove vederla in tv

Inter-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.

Febbraio 14, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie A, finalee: Laziuo-Atalanta 0-2

Febbraio 14, 2026
Articolo successivo

Serie B - risultati 25a Giornata

Febbraio 14, 2026

Recommended for You

Fiorentina ,Ranieri:”sono felice per la vittoria portata a casa”

Como., Fabregas: non ho preparato la partita come volevo”

Roma , Gasperini:”Si gioca troppo? “Per quella che è la mia esperienza, giocare in coppa aiuta”

Milan , Allegri:”questa squafra ha dei valori importanti”