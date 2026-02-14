Serie A: Inter – Juventus , le proibabili formazioni

Derby d’Italiua a a San Siro. oggi, sabato 14 febbraio, l’Inter ospita la Juventus nella 25esima giornata di Serie A.
L’Inter viaggia al primo posto in classifica , la squadra di Chivu reduce dalla vittoria e Reggio Emila contro il Sassuolo, mentre i bianconeri reduci dal pareggio in extremis allo Stadio (2-2) contro la Lazio.
Inter-Juventus,probabili formazioni
La sfida tra Inter e Juventus è in programma oggi, sabato 14 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti
Inter-Juventus, dove vederla in tv
Inter-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.