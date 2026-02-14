Serie A: Mordric ci mette il ‘carico’ e il Milan batte il Pisa 2-1

La 25a giornata della Serie A si apre con la vittoria del Milan, alla Cetiloar Arena i rossoneri battono il Pisa 2-1 s e si riportano a-5 dall’Inter .

Parte bene la formazione pisana con Stojkovic , poi il Milan comincia a palleggiare creando alcune buone occasioni dalle parti di Nicolas (terzo poriere per i forfait di Seper e Scuffet). Al 39′ i rossoneri passano in vantaggio grazie al colpo di testa di Loftus-Cheek su cross di Athekame Nella rirpesa ,Füllkrug che sspreca il raddoppio al 55′ su calcio di rigore concesso da Fabbri per fallo di Loyola su Pavlovic . Il raddoppio mancato mette più voglia al Pisa che dopo 71′ pareggia i conti con Loyola , facile in tap-in su leggerezza di di Gabbia. Allegri si gioca il tutto per tutto e manda in campo Leao e Pulisic ma, è un ‘tagazzino di 40 anni in campo a risiopvere il match , siu chiama Luka Modric , il croato all’85’ triangola con Ricci e insacca il 2-1 . Il Pisa di Hiljemark reagisce con Durosinmi nel finale, ma l’unica emozione è il rosso a Rabiot: primo giallo per un fallo, secondo per proteste (92′). Finisce così, con la vittoria del Milan: Allegri torna a -5 dall’Inter con 53 punti, Pisa ultimo a quota 15.



IL TABELLINO

PISA-MILAN 1-2

PISA (3-4-2-1) – Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré (41′ st Leris), Loyola (47′ st Durosinmi), Aebischer (12′ st Akinsanmiro), Angori; Tramoni (12′ st Iling-Junior), Moreo (41′ st Piccinini); Stojilkovic. A disposizione: Luppichini, Guizzo, Højholt, Meister, Cuadrado, Stengs, Coppola, Calabresi, Lorran. All. Hiljemark.

MILAN (3-5-1-1) – Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (31′ st Pulisic), Fofana (28′ st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek (28′ st Leao); Nkunku (1′ st Füllkrug). A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupiñán, De Winter, Odogu, Jashari. All. Allegri.

Arbitro: Fabbri.

Marcatori: 39′ Loftus-Cheek (M), 26′ st Loyola (P), 40′ st Modric (M).

Ammoniti: Touré (P), Bartesaghi (M).

Espulso: Rabiot (M) al 47′ st per doppia ammonizione.

Note: Füllkrug (M) sbaglia un rigore all’11’ st.