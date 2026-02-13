Sfondo scuro Sfondo chiaro
Inter, Chivu:"contro la Juve dobbiamo essere pronti come sempre"
Inter, Chivu:"contro la Juve dobbiamo essere pronti come sempre"

Febbraio 13, 2026

Febbraio 13, 2026
Cristian Chivu in conferenza stanpa , alla vigilia del match contro la Juventus , ha parlao degli arbitri:"Il calcio italiano e noi tutti dobbiamo migliorare in tante cose ma non sul piano arbitrale, poi ovvio che loro come tutti possono fare meglio. Il problema non sono gli arbitri: se l'Italia non va al Mondiale da 11 anni è colpa degli arbitri? Poi il tecnbicio nerazzuro ha parlato della sfidas conbtro i bianconeri:" "La Juventus è migliorata tanto con Spalletti, gli ha dato un'identità in poco tempo. Questa è una partita in cui trovi qualche stimolo in più, un match importante non solo in Italia ma la vera sfida è trovare le motivazioni anche contro squadre inferiori sulla carta. Dobbiamo essere pronti come sempre, anche accettando che non potremo avere sempre il dominio del gioco".

