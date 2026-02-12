Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Coppa Italia Freccia Rossa: Como in semifinale . Napoli eliminato ai calci di rigore Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Olimpiadi Milano-Cortina : il medagliere
Coppa Italia Freccia Rossa: Bologna – Lazio 1-4 dcr (1-1 dts)
Esclusiva MilanVibes: Intervista a a Marco Guidi (Gazzetta dello Sport)

Coppa Italia Freccia Rossa: Bologna – Lazio 1-4 dcr (1-1 dts)

Febbraio 12, 2026
scritto daSerena Albino

(Serena Albino) – Sarà Lazio -Atalanta la seconda senifinale Coppa Italia Freccia Rossa, così come al Maradona , nsono stati i calci di rigore a decidere la semifinalista Coppa Italia Freccia Rossa.

il match del Dall’Ara tra Bologna e Lazio finisce 1-1 Vantagio rossoblual 30′ con Castro l’argentino gora di testa da calcio dpangolo nattuto da Moro. Nella lazio Pedro esce per infortunio enttra Noslin, il giovae attaccante ex Verona su assist di Dele-Bashiru pareggia al 49′ a porta vuota. Il Bologna risponde con Casstro e Moro , entrabmbi poi sostituiti per ifortunio. La Lazio ne approfitta e con Cataldi sfiora il gol . Il match finisce in parità , si va ai calci di rigore che premiano i biancocelesti: quattro su quattro per Sarri, che può chiudere con Taylor sul 4-1.Provedel ipnotizza infatti Ferguson, mentre Orsolini non centra la porta e condanna i suoi. Biancocelesti in semifinale contro l’Atalanta, dall’altra parte del tabellone ci sarà Inter-Como.


IL TABELLINO
BOLOGNA-LAZIO 1-4 dcr (1-1 dts)
BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski 6; Zortea 6, Vitik 5, Lucumì 5.5 (37′ st Helland sv), Juan Miranda 6; Moro 6.5 (18′ st Freuler 6), Ferguson 5.5; Orsolini 5, Odgaard 5 (25′ st Sohm 5.), Cambiaghi 6.5 (25′ st Bernardeschi 6); Castro 6.5 (37′ st Dallinga sv). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Rowe, Casale, Joao Mario, Dominguez. All. Italiano.
LAZIO (4-3-3) – Provedel 7; Marusic 6, Gila 6, Romagnoli 5.5, Pellegrini 5 (35′ st Nuno Tavares sv); Dele-Bashiru 6.5, Rovella 5.5 (16′ st Cataldi 6,5), Taylor 6; Isaksen 6 (35′ st Cancellieri sv), Maldini 6 (16′ st Dia 5.5), Pedro 5.5 (46′ pt Noslin 6.5). A disposizione: Motta. Furlanetto, Patric, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Basic, Przyborek. All. Sarri.
Arbitro: Chiffi.
Marcatori: 30′ Castro (B), 4′ st Noslin (L).
Serie rigori (1-4): Nuno Tavares (L) gol, Ferguson (B) parato, Dia (L) gol, Dallinga (B) gol, Marusic (L) gol, Orsolini (B) out, Taylor (L) gol.
Ammoniti: Gila (L), Castro (B), Juan Miranda (B), Nuno Tavares (L), Vitik (B).

Febbraio 12, 2026
scritto daSerena Albino
Articolo precedente

Olimpiadi Milano-Cortina : il medagliere

Febbraio 11, 2026
Articolo successivo

Esclusiva MilanVibes: Intervista a a Marco Guidi (Gazzetta dello Sport)

Febbraio 12, 2026

Recommended for You

L’AIA ‘assolve’ Manganiello, Associazione Arbitri: quel mondo a parte fuori da ogni logica dai regolamenti

L’ex arbitro Morganti: “Manca la seconda ammonizione per Ramon”, Panucci:” l’arbitro era a due metri , era giallo netto”