Coppa Italia Freccia Rossa: Bologna – Lazio 1-4 dcr (1-1 dts)

(Serena Albino) – Sarà Lazio -Atalanta la seconda senifinale Coppa Italia Freccia Rossa, così come al Maradona , nsono stati i calci di rigore a decidere la semifinalista Coppa Italia Freccia Rossa.

il match del Dall’Ara tra Bologna e Lazio finisce 1-1 Vantagio rossoblual 30′ con Castro l’argentino gora di testa da calcio dpangolo nattuto da Moro. Nella lazio Pedro esce per infortunio enttra Noslin, il giovae attaccante ex Verona su assist di Dele-Bashiru pareggia al 49′ a porta vuota. Il Bologna risponde con Casstro e Moro , entrabmbi poi sostituiti per ifortunio. La Lazio ne approfitta e con Cataldi sfiora il gol . Il match finisce in parità , si va ai calci di rigore che premiano i biancocelesti: quattro su quattro per Sarri, che può chiudere con Taylor sul 4-1.Provedel ipnotizza infatti Ferguson, mentre Orsolini non centra la porta e condanna i suoi. Biancocelesti in semifinale contro l’Atalanta, dall’altra parte del tabellone ci sarà Inter-Como.



IL TABELLINO

BOLOGNA-LAZIO 1-4 dcr (1-1 dts)

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski 6; Zortea 6, Vitik 5, Lucumì 5.5 (37′ st Helland sv), Juan Miranda 6; Moro 6.5 (18′ st Freuler 6), Ferguson 5.5; Orsolini 5, Odgaard 5 (25′ st Sohm 5.), Cambiaghi 6.5 (25′ st Bernardeschi 6); Castro 6.5 (37′ st Dallinga sv). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Rowe, Casale, Joao Mario, Dominguez. All. Italiano.

LAZIO (4-3-3) – Provedel 7; Marusic 6, Gila 6, Romagnoli 5.5, Pellegrini 5 (35′ st Nuno Tavares sv); Dele-Bashiru 6.5, Rovella 5.5 (16′ st Cataldi 6,5), Taylor 6; Isaksen 6 (35′ st Cancellieri sv), Maldini 6 (16′ st Dia 5.5), Pedro 5.5 (46′ pt Noslin 6.5). A disposizione: Motta. Furlanetto, Patric, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Basic, Przyborek. All. Sarri.

Arbitro: Chiffi.

Marcatori: 30′ Castro (B), 4′ st Noslin (L).

Serie rigori (1-4): Nuno Tavares (L) gol, Ferguson (B) parato, Dia (L) gol, Dallinga (B) gol, Marusic (L) gol, Orsolini (B) out, Taylor (L) gol.

Ammoniti: Gila (L), Castro (B), Juan Miranda (B), Nuno Tavares (L), Vitik (B).