L’AIA ‘assolve’ Manganiello, Associazione Arbitri: quel mondo a parte fuori da ogni logica dai regolamenti

In questa stagione Campionato Serie A 2025-2026, i tanti errori arbitrali , e del VAR , saranno ricordati quale un’ annata negativa .

Ieri , l’arbitro Manganiello , ha commesso un grave errore , non estraendo il secondo giallo e di conseguenza il cartellino rosso al difensore del Como Ramon , netto il fallo su Hojulund , durante il match quarti di finale Coppa Italia contro il Napoli, terminata 8 a 7 a favore del Como dopo i calci di rigore.

L’AIA (Associazine Italiana Arbvitri ) ha giudicato la drezione di gara di manganielo , Buona.

Ora non parliamo solo del Napoli, ma altre squadre sono state danneggiate da arbitraggi non sufficienti , avolte mediocri e scarsi.

Purtroppo l’Associazione Arbitri spesso alza un muro difendendo i suoi Arbitri , a spada tratta ma, alla fine però un club che si è visto danneggiato non c’è nesun appello , solo ingoiare a fatica gli errori dei direttori di gara.

L’errore di Manganiello ieri a non più di due metri dal fallo commesso da Ramon andava sanzionato, se non lo ha fatto oppure non lo ha visto lui , ilVar doveva intervenire subito , ma anche nella cabina di Lissone Fonauu e Garaviglia non sono intervenuti.