Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Coppa Italia Freccia Rossa: Como in semifinale . Napoli eliminato ai calci di rigore Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Napoli, Conte:" basta parlare di arbitri"
Como, Fabregas:”Dobbiamo continuare così, niente è fatto”
L’ex arbitro Morganti: “Manca la seconda ammonizione per Ramon”, Panucci:” l’arbitro era a due metri , era giallo netto”

Como, Fabregas:”Dobbiamo continuare così, niente è fatto”

Febbraio 11, 2026
scritto daRedazione

CescFabregas, si gode la vittoria ai calci di rigore contro il Napoli, e il passaggio alla semifinale Coppa Italia Freccia Rossa. Il tecnico del Como al termine del match ai microfoni Mediaset:” “Traguardo storico, momento bello e positivo. L’euforia bisogna lasciarla per il finale stagione, ora dobbiamo tornare con i piedi a terra perché dobbiamo giocare sabato. Che cosa ho detto prima dei rigori ai ragazzi? Li ho ringraziati perchè mi fanno vivere queste esperienze. Ho detto che tanti non hanno vissuto questa cosa e quindi era fondamentale crederci. Ho detto di godersi questi minuti, i grandi erano loro. Noi potevamo avere paura. Li ho ringraziati per quello che mi danno tutti i giorni. Dobbiamo continuare così, niente è fatto”.

Febbraio 11, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Napoli, Conte:" basta parlare di arbitri"

Febbraio 11, 2026
Articolo successivo

L’ex arbitro Morganti: “Manca la seconda ammonizione per Ramon”, Panucci:” l’arbitro era a due metri , era giallo netto”

Febbraio 11, 2026

Recommended for You

Cagliari , Pisacane:”dispiace abbiamo sbagliato tanto”

Cremonese, Nicola;” un buon secondo tempo, questa è la strada per l’obiettivo”

Atalanta , Palladino:”ho elogiato i ragazzi per la maturità espressa”