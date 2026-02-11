Como, Fabregas:”Dobbiamo continuare così, niente è fatto”

CescFabregas, si gode la vittoria ai calci di rigore contro il Napoli, e il passaggio alla semifinale Coppa Italia Freccia Rossa. Il tecnico del Como al termine del match ai microfoni Mediaset:” “Traguardo storico, momento bello e positivo. L’euforia bisogna lasciarla per il finale stagione, ora dobbiamo tornare con i piedi a terra perché dobbiamo giocare sabato. Che cosa ho detto prima dei rigori ai ragazzi? Li ho ringraziati perchè mi fanno vivere queste esperienze. Ho detto che tanti non hanno vissuto questa cosa e quindi era fondamentale crederci. Ho detto di godersi questi minuti, i grandi erano loro. Noi potevamo avere paura. Li ho ringraziati per quello che mi danno tutti i giorni. Dobbiamo continuare così, niente è fatto”.