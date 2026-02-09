Atalanta , Palladino:”ho elogiato i ragazzi per la maturità espressa”

Raffaele Palladino si gode la vittoria 2-1 conbtro la Cremonese che proietta lìAtalanta al seso posto ib classifica. Il tecnico della Dea al termine del match:”

“Stiamo facendo una maratona che richiede molta resistenza. Abbiamo un febbraio intenso e bisogna spingere continuando a sudare la maglia – osserva il tecnico -. Avevo un po’ di timore, dopo la vittoria importante in Coppa Italia contro la Juventus, che avremmo sottovalutato l’avversario. La Cremonese veniva in casa nostra per fare punti. Ma ho elogiato i ragazzi nello spogliatoio per la maturità, per la qualità della grande partita anche in non possesso e nelle preventive nel primo tempo”. Nella ripresa, invece, sono emerse le difficoltà”.