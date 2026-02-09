Juventus- Lazio finisce 2-2 . Buancioneri che agguntanno il pareggio al 96° con Kalulu.

Non è mancato lo psettacolo allo Stadium nelmat tra Juventu e Lazio.

Fino al 27′: regna l’equilibrio poi la Juve va in gol con Koopmeiners, annullato per fuorigioco di Thuram . Al 47′ Lazio passa in vantaggio: sbavatura di Locatelli , assist di Maldini e Pedro non sbaglia. La ripresa iniuzia male per i bianconeri coistretti ad incassare il raddopoio al49′ ‘ di Isakssen i: Cataldi serve il danese , che salta Cambiaso e sigla il 2-0 (, La Juve reagisce con Yildiz , il turci mpegna Provedel, e al 59′ la Juventus la riapre: testa di McKennie ed è 2-1.

Dal 60ì in poi inizia l’assalato bianconero mentre la Lazio arretara e cerca di non subire . La Juyve rischia solo su quacge ripoartenbza il terzo gol, ma, è la Juve ad avere le migiori ocxcsioni per pareggiare con McKennie e Yildiz . Sembra tutto finito invece al 96′, su uno spunto di Boga, Kalulu insacca il 2-2 di testa . Pima del triplice fischio Openda sfiora la marcatura .Spalletti sorride, salendo a 46 punti e rimontando un doppio svantaggio. Lazio ottava a quota 33 punti, pesano le energie ridotte nella ripresa.

IL TABELLINO

JUVENTUS-LAZIO 2-2

JUVENTUS (4-2-3-1) – Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners (31′ st Kelly), Cabal (1′ st Zhegrova); Locatelli (39′ st Miretti), Thuram; Cambiaso (31′ st Boga), McKennie (39′ st Openda), Yildiz; David.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Conceiçao, Adzic, Kostic.

Allenatore: Spalletti.

LAZIO (4-3-3) – Provedel; Marusic, Gila (32′ st Romagnoli), Provstgaard (39′ st Patric), Nuno Tavares; Basic (1′ st Dele-Bashiru), Cataldi, Taylor; Isaksen (22′ st Cancellieri), Maldini, Pedro (22′ st Noslin).

A disposizione: Motta, Furlanetto, Rovella, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek.

Allenatore: Sarri.

Arbitro: Guida.

Marcatori: 47′ pt Pedro (L), 3′ st Isaksen (L), 14′ st McKennie (J), 51′ st Kalulu (J).

Ammoniti: Taylor (L), Romagnoli (L).