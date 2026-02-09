Serie A: Roma-Cagliari , le probabili formazioni

Roma -Cagliari posticipo 24^ giornata Serie A. I giallorossii n campo ggi, lunedì 9 febbraio .
La squadra di Gasperini arriva dalla sconfitta nell’ultimo turno contro l’Udinese, che si è imposta 1-0, mentre quella di Pisacane ha battuto l’Hellas Verona all’Unipol Domus con un netto 4-0.Calcio d’inizio alle ore 20,45
Roma-Cagliari, le probabili formazioni
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Lo. Pellegrini; Malen. All. Gasperini
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane
Arbitro: Matteo Marcenaro, con assistenti Passeri e Trinchieri; IV uomo Feliciani; VAR Paterna; AVAR Di Paolo.
Roma-Cagliari, dove vederla in tv
Roma-Cagliari sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.