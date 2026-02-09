Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A finale: Juventus-Lazio 2-2 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie A: Juventus-Lazio 2-2
Serie A: Roma-Cagliari , le probabili formazioni

Serie A: Roma-Cagliari , le probabili formazioni

Febbraio 9, 2026
scritto daRedazione

Roma -Cagliari posticipo 24^ giornata Serie A. I giallorossii n campo ggi, lunedì 9 febbraio .

La squadra di Gasperini arriva dalla sconfitta nell’ultimo turno contro l’Udinese, che si è imposta 1-0, mentre quella di Pisacane ha battuto l’Hellas Verona all’Unipol Domus con un netto 4-0.Calcio d’inizio alle ore 20,45

Roma-Cagliari, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Lo. Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane

Arbitro: Matteo Marcenaro, con assistenti Passeri e Trinchieri; IV uomo Feliciani; VAR Paterna; AVAR Di Paolo.

Roma-Cagliari, dove vederla in tv

Roma-Cagliari sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.

Febbraio 9, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie A: Juventus-Lazio 2-2

Febbraio 9, 2026

Recommended for You

Lazio , Sarri:”Dentro la squadra non c’è un clima negativo, ma abbastanza positivo”

Juventus, Spalletti:”Stasera i ragazzi hanno giocato una grande partita, ribaltando un risultato difficilissimo”

Inter, Chivu:”continuiamo a stare sul pezzo e a mantenere i piedi per terra”