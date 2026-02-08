Serie A: Sassuolo-Inter 0-5

È un assoluto dominio dell’Inter quello che va in scena Al Mapei Stadium nella 24ª giornata di Serie , lInter travolge il Sassuolo 5-0.

L’Inter sale a +8 in classifica sul Milan: i rossoneri avranno però da recuperare il match con il Como. All’11’, apre le marcature Bisseck in elevazione stacca di testa din rigore avversaria e mette in rete il cross da calcio d’angolo di Dimarco. Al 17’, ancora Di Marco centra la traversa direttamente su punizione. La serata continua con i nerzzurri padroni del march. Al 28’ il Thuram anticipa di netto Muharemovic e timbra il raddoppio. Il Una timida reazione del Sassuolo portra al 41′ al gol di Thorstvedt, annullata per una posizione iniziale di fuorigioco. A portarsi sul 3-0 è allora l’Inter al 50’ con Lautaro Martinez (complice un Muric non perfetto), con Akanji che cala poi il poker quattro minuti più tardi: anche questa volta l’assist è di Di Marco . La s qudra di Grosso rimane in dieci uomini per il rosso a Matic: appena ammonito, il serbo si conquista un ingenuo secondo giallo per proteste. Nel finale 89′ c’è spazio per il qunto gol firato da Luis Henrique:

IL TABELLINO

SASSUOLO-INTER 0-5

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (26’ st Garcia); Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi (15’ st Coulibaly), Pinamonti (26’ st Nzola), Lauriente (15’ st Lipani).

A disposizione: Satalino, Zacchi, Volpato, Boloca, Romagna, Fadera, Moro, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe.

Allenatore: Grosso

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni (19’ st Darmian); Luis Henrique, Sucic, Zielinski (19’ st Frattesi), Mkhitaryan (26’ st Diouf), Dimarco; Lautaro (31 st Esposito), Thuram (31’ st Bonny).

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto, Kamate, Cocchi.

Allenatore: Chivu.

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 11’ Bisseck, 28’ Thuram, 5’ st Lautaro, 9’ st Akanji, 44’ st Luis Henrique

Ammoniti: Dimarco (I)

Espulsi: Matic (S)

