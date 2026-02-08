Sfondo scuro Sfondo chiaro
Fiorentina , Vanoli:"abbiamo preso un gol in maniera troppo semplice"
Torino, Baroni:”complimenti ai ragazzi perché non era facile tornare in campo dopo la coppa”
Serie A: Fiorentina-Torino 2-2

Torino, Baroni:”complimenti ai ragazzi perché non era facile tornare in campo dopo la coppa”

Febbraio 8, 2026
scritto daRedazione

Marco Baroni è soddisfatto del pareggio conbquistato nel finale dal suo Torino contro la Fiorentina. Il tecico granata intevistato ai microfoni Sky:” Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, andando anche vicino al 2-0. Nella ripresa abbiamo commesso un errore in uscita e abbiamo regalato il gol, ma devo fare i complimenti ai ragazzi perché non era facile tornare in campo così poche ore dopo la coppa. Abbiamo avuto anche 10 infortunati, alcuni erano appena rientrati. La determinazione con cui abbiamo ripresa il risultato mi è piaciuta”.

Febbraio 8, 2026
scritto daRedazione
