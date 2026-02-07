Genoa – Napoli : non è un ‘Buongiorno’ a Genova , ma rimediano per il 3- 2 finale Mc Tominay e Hojlund

(Serena Albino) – Nonistanteil pomeriggio nero per Alssandro Buongiorno , il Napoli batte il genoa 3-2. Così a Marassi il marh delle ore 18,00 23^ giornata Serie A.

Non basta ai rossoblu andati in vantaggio al 3’ su calcio di rigore , trasformato da Malinowski su greave errore su retropassaggio di Buongiorno e fallo di Meret su Vitinha,. IL Napoli si rirpende dallo scock e nel giro di due minuti ribalta il risultato: al 20’ con Hojlund il danese con un tap-in mette alle spalle del portiere genoano su staffilata di Mc Tominay. poi lo stesso scozzese appena due minuti dopo , dai 20 metri calcia di potenza col destro e fa2-1.

Nella rirpesail Genoa ricomncia cone nel primo tempo. Nel Napoli McTominay toccato duro nel primo tempo rimane negli spogliatoi per infortunio, al suo posto Giovane . Il Genoa insiste : ancora Buongiorno prtragonista in negativo, il diufensore centrale commette un’errore nel gegstire la palla, ne apoprofitta Colmbo che s’invola verso l’rea di rigore e in diagonale batte Meret e pareggia i conti.

Il Napol sembra in affanno , il Geoa vivo è ci crede . I campioni d d’Italia , rimangono in dieci espulso di Juan Jesus già ammonito , per fallo su Ekator. Gli ultimi quindici minuti il Napoli si difende come può in affanno, qualche ripartenzae palla lungacercando Hojlund ma, non basta. Si arriva al recupero e quel l giocatore fino a quel momento un pò in ombra il napoletano di Frattaminore che di nome fa Veragara , al 92’ controlla in area , Cornet lo tocca Massa al controllo video richiamato dal Var concede il calcio di rigore trasformato da Hojlund per la gioa di Antonio Conte della squadra in campo e di tutta la panchina.

iL TABELLINO

GENOA-NAPOLI 2-3

Genoa (3-5-2): Bijlow 5; Marcandalli 6, Ostigard 5,5, Vasquez 5,5; Norton-Cuffy 5,5, Frendrup 5,5, Malinovskyi 7 (29’ st Masini 6), Ellertsson 6, Martin 6 (29’ st Messias 6); Vitinha 6,5 (44’ st Cornet 4), Colombo 7 (19’ st Ekuban 6). A disp. Leali, Sommariva, Amorim, Zätterström, Onana, Sabelli, Ekhator, Otoa. All.: De Rossi 6

Napoli (3-4-2-1): Meret 5,5; Buongiorno 3 (14′ st Beukema 6), Rrahmani 6,5, Juan Jesus 5; Gutiérrez 5, Lobotka 7, McTominay7,5 (1′ st Giovane 5, 32′ st Olivera 6), Spinazzola 6; Vergara 6,5, Elmas 6; Hojlund 7,5. A disp.: Contini, Milinković-Savić, Lukaku, Alisson Santos, Prisco, De Chiara. All.: Conte 6,5

Arbitro: Massa

Marcatori: 3′ rig. Malinovksyi (G), 20′ e 50′ st rig. Hojlund (N), 22′ McTominay (N), 12′ st Colombo (G)

Ammoniti: Meret (A), Vasquez (G), Juan Jesus (N), Marcandalli (G), Spinazzola (N)

Espulsi: al 31′ st Juan Jesus (N) per somma di ammonizioni