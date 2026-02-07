Sei Nazioni: l’Italia batte la Scozia 18-15. Lo stadio Olimnpico si tinge d’azzurro

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A: Genoa-Napoli 2-3 Leggi ora
Febbraio 7, 2026
Allo Stadio Olimpico il Sei Nazioni gli Azzurri del Rugby niiziano con un’impresa e battono la Scozia.

Gli azzurri, nonostante gli infortuni, partono alla grande e realizzano due mete nel primo quarto d’ora di gioco con Lynagh e Menoncello. Garbisi trasforma solo la seconda, ma si riscatta con la punizione del 15-7 che risponde alla meta scozzese di Dempsey. Nella ripresa altra meta ospite di Horne, ma il piede di Garbisi e la difesa annullando ben 30 fasi dìattacco degli scozzesi difendono il vantaggio e portano a casa così come due anni da stesso stadio una bella vittoria , bagnata dalla pioggia e campo pesantissimo.

Febbraio 7, 2026
