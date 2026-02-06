Olimpiadi Milano-Cortina , ecco gli azzurri in gara oggi 6 febbraio

Oggi venerdì 6 febbraio allo stadio di San Siro , la ceriminia di apertura dei Giochi Olimoici Invernali 2026 . Alcuni atleti italiani ingara oggi.
ore 9:55
Pattinaggio di figura: Team Event – Corto Coppie Danza: MARCO FABBRI e CHARLÈNE GUIGNARD
ore 10.05
Curling: doppio misto, Italia (STEFANIA CONSTANTINI e AMOS MOSANER) vs Svizzera
ore 11.35
Pattinaggio di figura: Team Event – Corto Coppie Artistico, SARA CONTI e NICCOLÒ MACII
ore 13.35
Pattinaggio di figura: Team Event – Corto Singolo D, LARA NAKI GUTMANN, dalle 13:35 alle 14:55
ore 14.35
Curling: doppio misto, Italia (STEFANIA CONSTANTINI e AMOS MOSANER) vs Estonia