Michele Cadei nominato nuovo Segretario Generale FISIP

Settembre 12, 2025
scritto daRedazione

Dopo il consiglio federale dell’8 agosto e l’avvenuta approvazione di lunedì 8 settembre, la Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (FISIP), guidata dal Presidente Paolo Tavian, è lieta di annunciare la nomina di Michele Cadei nel ruolo di Segretario Generale della Federazione. La nomina di Cadei è stata sostenuta dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Marco Giugno De Sanctis, in ragione della comprovata esperienza e delle riconosciute qualità sportive.

Laureato in economia e commercio, professionista di spicco e figura di riferimento nello sport italiano, Michele Cadei porta con sé un vasto bagaglio di esperienze:

•             Fiduciario del CONI per la provincia di Bergamo da oltre 10 anni

•             ⁠Presidente Regionale del Comitato Lombardia della Federazione Italiana Motonautica (FIM) da oltre 5 anni

•             Pluricampione internazionale di moto d’acqua

•             Promotore di progetti per l’inclusione sportiva

Ha operato presso il Sottosegretariato di Sport e Giovani di Regione Lombardia e poi da assistente europarlamentare.

“Siamo felici di accogliere Michele nella nostra squadra”, ha dichiarato il Presidente Paolo Tavian. “La sua competenza e la sua visione rappresentano un valore aggiunto per la FISIP in un momento cruciale per lo sport paralimpico italiano, in vista delle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026”.

Settembre 12, 2025
scritto daRedazione
